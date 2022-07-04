В Воронеже ищут 39-летнего мужчину с татуировкой на правом предплечье

Ориентировка волонтеров

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» объявили о поиске 39-летнего Сергея Хромых. Мужчина пропал полторы недели назад в Левобережном районе. 23 июня он ушел из дома и до сих пор не вернулся. Добровольцы разместили ориентировку на него на своей официальной странице в соцсетях 3 июля.

Сергей Хромых ростом 178 см, у него среднее телосложение, темно-русые с проседью волосы и серые глаза. Из примет – татуировка на правом предплечье.

В день исчезновения мужчина был одет в синие джинсовые шорты, черную с белым узором толстовку и темно-синие кроссовки.

Если вы располагаете информацией о местонахождении Сергея Хромых, сообщите об этом в 112 или волонтерам по номеру 8-800-700-54-52.