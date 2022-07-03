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Общество3 июля 2022 16:27

В Воронеже 65-летний мужчина ушел из дома и не вернулся

Пенсионер не ориентируется в пространстве
Мария Щербакова
О Николае Фролове ничего не известно с 1 июля

О Николае Фролове ничего не известно с 1 июля

Фото: с сайта поискового отряда Лиза Алерт Воронеж.

В Коминтерновском районе Воронежа пропал 65-летний мужчина. Николай Фролов ушел из дома 1 июля и не вернулся. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Воронеж» в воскресенье, 3 июля.

Там отметили, что мужчина не ориентируется в пространстве. Николай ростом 170 см, нормального телосложения. У него седые волосы и карие глаза. В день исчезновения был одет в синий пиджак, футболку в бело-синюю полоску, синие брюки и черные туфли.

Всех, кому что-либо известно о Николае Фролове, просят позвонить по телефону: 8-800-700-54-52.