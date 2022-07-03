Ряд воронежских многоэтажек останутся без горячей воды в первую рабочую неделю

Воды отключат в рамках подготовки к отопительному сезону
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В первую рабочую неделю жителям ряда воронежских многоэтажек придется обходиться без горячей воды. В городе продолжаются ремонтные работы на теплосетях в рамках подготовки к отопительному сезону.
На следующей неделе ограничения коснутся жителей всех районов Воронежа. К примеру, в Советском районе ресурс отключат уже в понедельник, 4 июля.
Железнодорожный район
С 5 по 18 июля
Маршала Одинцова 2, 4, 13, 15, 19, 21, 21а, 25, 27, 23;
Ленинский проспект 223, 227;
Архитектора Троицкого 3, 5, 8;
Богдана Хмельницкого 19а, 20/1, 25, 30а, 50б, 54б, 64, 66, 68;
Артамонова 2а, 6а, 8а, 7, 9, 16, 20, 22, 24, 26, 30а, 34а, 36, 38а, 38в, 40, 42;
Суворова 116, 116а;
М. Одинцова, 25б/1, 25б/2, 25б/3.
Левобережный район
С 5 по 18 июля
Волгоградская, 43Б, 43, 43В.
Коминтерновский район
С 5 по 18 июля
Московский проспект, 179/5, 179/6, 179/7, 179/8;
Шишкова, 1, 4, 4а, 6, 8;
Л.Рябцевой, 28, 28а, 28б, 50;
проспект Труда, 4а, 6, 6/3, 6/4, 6/5, 8, 8а, 8б, 8в, 72, 74, 151, 155, 157, 159;
9 Января, 87, 110;
Карпинского, 1, 2, 3, 4, 5;
Геращенко, 1, 3, 4;
Загородная, 7, 7а, 15;
Керамическая, 31, 33, 42;
Подклетенская, 19, 21;
Политехнический, 1, 2, 3, 10;
Автогенный, 9, 11а, 21;
Багрицкого, 1;
Машиностроителей, 13/1, 45;
Электросигнальная, 4;
Красных Зорь, 38;
Солнечная, 23, 27, 10;
проспект Ясный, 4;
Московский проспект, 28, 30.
С 5 по 17 июля
Советская, 53;
Транспортная, 79, 81, 83.
С 7 по 20 июля
улица Независимости, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5.
Советский район
С 4 по 14 июля
Защ. Родины,1а,10а;
Папова, 10;
Заполярная, 1а, 7, 9;
Киселёва, 17,19, 21;
Северцева, 48;
232 Стр. Дивизии, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13,17, 19, 21,
21а, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 51;
Латненская, 19;
9 Января, 241/1, 241/2, 241/3, 241/4, 241/5, 241/6, 241/7, 241/8, 241/9, 241/10, 241/11, 241/14, 241/15.
С 5 по 18 июля
Теплоэнергетиков 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15б, 15в;
Курчатова 14, 16, 18, 20, 21, 22, 22а, 22б, 24, 26, 28, 28а, 32а, 36, 36а, 36б, 36в, 36г, 36д, 36е, 36и, 36л;
Междуреченская 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1ж, 1з, 1и, 1е;
Острогожская 168/2, 168/3, 168/4, 168/5, 168у, 168с, 168р.
Ленинский район
С 5 по 18 июля
Моисеева, 40, 42, 44, 80, 82, 84;
Ворошилова, 9,17;
Космонавтов, 60,62,36а,38,40;
Депутатская, 16;
Колесниченко, 44, 42.
Центральный район
С 5 по 18 июля
Советская, 2,4;
Карла Маркса, 112;
Революции 1905 года, 5;
Морозова, 10, 12;
Тимирязева, 10 (общ.), 12(общ.), 12б (общ.);
Ломоносова, 87 (общ.);
Докучаева, 9(общ.);
Березовая Роща, 2, 2б, 4, 4б, 6, 6б, 6в, 8, 10, 12, 20, 24, 24а, 26(общ.).