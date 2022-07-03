Ряд воронежских многоэтажек останутся без горячей воды в первую рабочую неделю

Воды отключат в рамках подготовки к отопительному сезону Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В первую рабочую неделю жителям ряда воронежских многоэтажек придется обходиться без горячей воды. В городе продолжаются ремонтные работы на теплосетях в рамках подготовки к отопительному сезону.

На следующей неделе ограничения коснутся жителей всех районов Воронежа. К примеру, в Советском районе ресурс отключат уже в понедельник, 4 июля.

Железнодорожный район

С 5 по 18 июля

Маршала Одинцова 2, 4, 13, 15, 19, 21, 21а, 25, 27, 23;

Ленинский проспект 223, 227;

Архитектора Троицкого 3, 5, 8;

Богдана Хмельницкого 19а, 20/1, 25, 30а, 50б, 54б, 64, 66, 68;

Артамонова 2а, 6а, 8а, 7, 9, 16, 20, 22, 24, 26, 30а, 34а, 36, 38а, 38в, 40, 42;

Суворова 116, 116а;

М. Одинцова, 25б/1, 25б/2, 25б/3.

Левобережный район

С 5 по 18 июля

Волгоградская, 43Б, 43, 43В.

Коминтерновский район

С 5 по 18 июля

Московский проспект, 179/5, 179/6, 179/7, 179/8;

Шишкова, 1, 4, 4а, 6, 8;

Л.Рябцевой, 28, 28а, 28б, 50;

проспект Труда, 4а, 6, 6/3, 6/4, 6/5, 8, 8а, 8б, 8в, 72, 74, 151, 155, 157, 159;

9 Января, 87, 110;

Карпинского, 1, 2, 3, 4, 5;

Геращенко, 1, 3, 4;

Загородная, 7, 7а, 15;

Керамическая, 31, 33, 42;

Подклетенская, 19, 21;

Политехнический, 1, 2, 3, 10;

Автогенный, 9, 11а, 21;

Багрицкого, 1;

Машиностроителей, 13/1, 45;

Электросигнальная, 4;

Красных Зорь, 38;

Солнечная, 23, 27, 10;

проспект Ясный, 4;

Московский проспект, 28, 30.

С 5 по 17 июля

Советская, 53;

Транспортная, 79, 81, 83.

С 7 по 20 июля

улица Независимости, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5.

Советский район

С 4 по 14 июля

Защ. Родины,1а,10а;

Папова, 10;

Заполярная, 1а, 7, 9;

Киселёва, 17,19, 21;

Северцева, 48;

232 Стр. Дивизии, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13,17, 19, 21,

21а, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 51;

Латненская, 19;

9 Января, 241/1, 241/2, 241/3, 241/4, 241/5, 241/6, 241/7, 241/8, 241/9, 241/10, 241/11, 241/14, 241/15.

С 5 по 18 июля

Теплоэнергетиков 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15б, 15в;

Курчатова 14, 16, 18, 20, 21, 22, 22а, 22б, 24, 26, 28, 28а, 32а, 36, 36а, 36б, 36в, 36г, 36д, 36е, 36и, 36л;

Междуреченская 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1ж, 1з, 1и, 1е;

Острогожская 168/2, 168/3, 168/4, 168/5, 168у, 168с, 168р.

Ленинский район

С 5 по 18 июля

Моисеева, 40, 42, 44, 80, 82, 84;

Ворошилова, 9,17;

Космонавтов, 60,62,36а,38,40;

Депутатская, 16;

Колесниченко, 44, 42.

Центральный район

С 5 по 18 июля

Советская, 2,4;

Карла Маркса, 112;

Революции 1905 года, 5;

Морозова, 10, 12;

Тимирязева, 10 (общ.), 12(общ.), 12б (общ.);

Ломоносова, 87 (общ.);

Докучаева, 9(общ.);

Березовая Роща, 2, 2б, 4, 4б, 6, 6б, 6в, 8, 10, 12, 20, 24, 24а, 26(общ.).