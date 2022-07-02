Еще 103 человека заболели ковидом в Воронежской области 2 июля

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронежской области за минувшие сутки зарегистрировали 103 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Свежей статистикой поделился федеральный оперативный штаб 2 июля. За все время пандемии с весны 2020 года в регионе было выявлено 388 695 случаев заболевания Covid-19.

Причем за последние 24 часа в Воронежской области были госпитализированы с ковидом 19 человек, а выздоровели и были выписаны из стационаров и амбулаторного лечения 156 человек.

Что касается летальных случаев, то по данным федерального оперштаба, за истекшие сутки никто из пациентов с коронавирусной инфекцией не умер. Всего же с начала пандемии в регионе скончались от осложнений, вызванных ковидом, 8336 человек.