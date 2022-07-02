В Дивногорье воронежцы смогут уехать на дополнительных электричках

Воронежцы смогут добраться до музея-заповедника «Дивногорье» на дополнительных электричках. Железнодорожное сообщение в этом направлении в связи с сезоном усилили. Дополнительные поезда начнут ходить уже с воскресенья, 3 июля. Об этом сообщила пресс-служба пригородной пассажирской компании «Черноземье».

Составы будут курсировать по воскресеньям. Поезд №6004/6003 Воронеж-1 – Копанище отправиться в 9:20, а прибудет в 11:45. В обратный путь он проследует в 15:52 и окажется на вокзале в 18:19.

Вместе с этим временно отменят пригородные поезда между Воронежем и Лисками. Изменения коснутся направлений №6410 и №6409. Напомним, первый уходил из Воронежа в 9:20, а второй – в 16:36 из Лисок.