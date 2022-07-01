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Общество1 июля 2022 10:44

В 6 селах Воронежской области нашли несанкционированные свалки

Виновных оштрафовали
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Богучарском районе обнаружили нарушения законодательства об отходах производства и потребления.

На территории шести сел прокуроры нашли несанкционированные свалки твердых бытовых отходов. При этом администрации сельских поселений мер к их ликвидации не принимали.

- По результатам проверки прокуратура района возбудила шесть дел административных дел за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Виновные лица привлечены территориальным отделом управления Роспотребнадзора к административной ответственности, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.