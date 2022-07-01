Воронежцы пожаловались на строительство забора посреди детской площадки

скрин-шот из паблика Воронеж VRN

В соцсетях жители улицы Грамши пожаловались на возведение забора посреди детской площадки во дворе.

- Прошу обратить внимание на ситуацию, которая развернулась вокруг детской площадки на. На территории находится множество детских игровых объектов, но сейчас там уже забетонированы столбы для будущего забора. Взамен никаких новых площадок не построено, - написала в паблике ВоронежVRN одна из жительниц, сопроводив пост снимком строительной техники.

Как отметили в управе Ленинского района, дома в этом дворе принадлежат Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина, являются режимными объектами и по закону должны быть огорожены по периметру участка.

В комментариях к посту даме ответили другие местные, что детские горки и качели перенесли и установили на новые места.