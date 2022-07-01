Воронежцам показывают лекарственные травы Дивногорья

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В музее-заповеднике «Дивногорье» открылась необычная выставка про лекарственные травы этой местности. Выставка посвящена именно тем представителям растительного царства, которые обладают целебными свойствами и применяются в народной и официальной медицине.

Проект включает информационные стенды с краткими сведениями о свойствах лекарственных растений, историей их применения, фотографиями. Растения также представлены в виде гербарных образцов из фондов музея-заповедника: они позволяют рассмотреть растения более детально.

Выставку можно посмотреть до 26 июля на хуторе Дивногорье, ул. Подгорная, 48 (здание музейной гостиницы).