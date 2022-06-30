Воронежского бизнесмена обвиняют в мошенничестве на более чем 2,5 млн рублей

Максимальное наказание по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ – до шести лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Воронежу завершено предварительное следствие и направлено в суд уголовное дело по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

В ходе предварительного следствия установлено, что с июля по ноябрь 2019 года 29-летний руководитель коммерческой организации при исполнении договора субподряда на выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления многоквартирного дома, расположенного по улице Моисеева, использовал дешевые материалы низкого качества. В сметной документации обвиняемый указал, что при выполнении работ использовал более качественные расходные материалы, стоимость которых в разы выше приобретенных фактически. По аналогии он действовал с июня по декабрь 2020 года при исполнении договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по улице Студенческой.

В результате бизнесмен причинил материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму, превышающую 2,5 миллиона рублей. Факт хищения выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Воронежу совместно с коллегами из регионального УФСБ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Воронежа. Максимальное наказание по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ – до шести лет лишения свободы.