Воронежцам рассылают липовые извещения об истечении срока эксплуатации счетчиков

Фото ООО "РВК-Воронеж"

Воронежцы начали массово находить в своих почтовых ящиках извещения об истечении срока эксплуатации счетчиков воды, подписанные некой организацией «Метрологический Учёт Приборов ЖКХ» МУП ЖКХ.

Авторы этой листовки призывают оставить заявку на проведение поверки специалистами до указанного срока, иначе потребителю якобы придётся оплачивать услугу водоснабжения по тарифу с повышающим коэффициентом. Для важности, на квитанции штрих-код и печать.

Однако в РВК-Воронеж порекомендовали проигнорировать такие «пугалки» - это всего лишь агрессивная реклама услуги по поверке и замене индивидуальных приборов учёта, оформленная в стиле официального документа.

- Сроки поверки вашего счетчика указаны в его паспорте, - напомнили в пресс-службе водоканала. – Их также можно уточнить в «РВК-Воронеж» или в управляющей компании, которая обслуживает дом. Поверка – это обязательная процедура для подтверждения корректности работы счётчика, её своевременное проведение позволяет избегать лишних трат. Чтобы не стать жертвой сомнительных организаций, мы рекомендуем пользоваться услугами только тех компаний, которые аккредитованы на право поверки.