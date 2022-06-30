В воронежском поселке открылась амбулатория на 1776 пациентов

Фото с сайта ДЗВО

В поселке Опытной станции ВНИИК в Хохольском районе Воронежской области на базе бывшего ФАП открылась врачебная амбулатория. Медучреждение обслуживает 1776 местных жителей, в том числе 268 детей.

- На площади 134 квадратных метра разместились кабинет врача, смотровой, прививочный, процедурные кабинеты, дневной стационар. Ежедневный прием пациентов ведет врач общей практики и медицинская сестра, - рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения области.

В амбулатории пациенты могут сдать кровь на биохимические показатели, общий анализ,пройти ЭКГ-исследование, измерение артериального давления, внутриглазного давления, антропометрических данных.

Открытие новой амбулатории позволит улучшить доступность и качество медицинской помощи жителям поселка.