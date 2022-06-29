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Общество29 июня 2022 17:30

В Воронеже с тремя автобусными перевозчиками расторгнут договора

Автобусы на пяти городских маршрутах практически не выходили на линии
Ярослав ИВАНОВ

Мэрия Воронежа в первой половине июля расторгает контракты с тремя частными перевозчиками, автобусы которых ходили нестабильно. Это касается пяти маршрутов № 21 и № 58, № 63 и № 78, а также № 96. Решение приняли на основе данных мониторинга после жалоб воронежцев.

- Перевозчики систематически нарушали сводное расписание при обслуживании направлений, допускали и другие нарушения в сфере пассажирских перевозок, - отметили в городском управлении транспорта. – После расторжения договоров повторно будут организованы конкурсные процедуры для определения нового подрядчика, который сможет обеспечить стабильную работу подвижного состава.

По отдельным из этих маршрутов рассматриваются варианты корректировки схемы и класса подвижного состава.