Трехлетняя девочка пострадала при столкновении иномарок в Воронеже

Фото ГУ МВД по Воронежской области

Авария произошла днем ранее, 28 июня, у дома № 111 на улице Острогожская. В 22.40 часов столкнулись «Рено Лагуна» и «Ситроен С4». Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.

По предварительным данным полиции, 31-летний местный житель на автомобиле «Рено Лагуна» двигался по улице Острогожская со стороны улицы Матросова в направлении улицы Коренцова. При повороте налево он не уступил дорогу встречному «Ситроену» под управлением 41-летнего водителя.

В результате ДТП пострадала 3-летняя пассажирка «Рено Лагуна». Девочка получила телесные повреждения и по скорой была доставлена в больницу.

По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.