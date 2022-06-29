В Воронеже ищут пенсионера, который вышел из больницы в неизвестном направлении

Ориентировка волонтеров

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» объявили поиски 81-летнего Владимира Кузнецова. Пенсионер 28 июня вышел из медицинского учреждения в неизвестном направлении. Домой он так и не вернулся.

Добровольцы разместили ориентировку на мужчину. Он нуждается в медпомощи. Может быть потеря памяти. Владимир Степанович ростом 155 см, худощавого телосложения. У него седые волосы и серо-голубые глаза. В день исчезновения он был одет в синюю рубашку в голубую клетку, синие спортивные штаны и синие комнатные тапочки.

Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшем, просьба позвонить по номеру телефона горячей линии отряда 88007005452 (бесплатно по РФ) или 112.