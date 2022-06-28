В воронежском райцентре мужчина ударил местного жителя ножом и разбил лобовое стекло иномарки

Предполагаемого преступника задержали Фото: предоставлено управлением Росгвардии по Воронежской области.

В Россошанском районе конфликт между двумя мужчинами закончился уголовным делом. 51-летний местный житель ударил обидчика ножом в плечо и разбил лобовое стекло его иномарки. Преступление произошло в частном домовладении пострадавшего на улице Пролетарская в Россоши. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Росгвардии во вторник, 28 июня.

Сотрудники вневедомственной охраны получили сигнал о том, что неизвестный мужчина ударил местного жителя ножом и убежал. Очевидцы описали нападавшего, рассказали, что он был одет в красную футболку, а в руках нес нож.

Прибывшие на место росгвардейцы увидели, что похожий мужчина вышел из подъезда. Он отказался бросить холодное оружие и пошел с ним в сторону сотрудников ведомства. Предполагаемого преступника удалось задержать. Его передали участковому. Мужчина рассказал, что у него был конфликт с 60-летним пострадавшим. Оказалось, что ранее задержанный уже был судим за применение насилия в отношении представителя власти и грабеж. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.