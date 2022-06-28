Продавец воронежского магазина отбила деньги у грабителя

ЧП произошло на улице 20-летия Октября Фото: из архива «КП»

Среди белого дня в Воронеже совершено разбойное нападение на магазин, расположенный на улице 20-летия Октября. Приехавшим полицейским сотрудники торговой точки рассказали, что неизвестный злоумышленник заметил, как продавец пересчитывает деньги, и потребовал отдать их ему.

- Получив отказ, мужчина схватил палку и, угрожая нанести ей удар сотруднице торгового павильона, выхватил из её рук денежные купюры и выбежал из магазина, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону. - Не растерявшись, продавец догнала злоумышленника и отняла у него купюры.

Оперативники объяли с места происшествия следы пальцев рук предполагаемого преступника и проверили отпечатки по базам. Выяснилось, что они принадлежат ранее судимому 48-летнему гражданину без определенного места жительства. Накануне оперативники установили его местонахождение подозреваемого и задержали подозреваемого на территории Центрального района. В отделе полиции мужчина во всем сознался.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «разбой», наказание по ней предусматривает до 10 лет лишения свободы. Мужчина находится в изоляторе временного содержания.