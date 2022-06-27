В Воронеже ограничили проезд через арки у здания ЮВЖД

В Воронеже продолжается реконструкция главной улицы – проспекта Революции. В связи с этим будет временно ограничен проход и проезд через арки, которая расположена возле здания ЮВЖД. Об этом предупредили горожан в телеграм-канале «Воронеж. Революция проспекта» 27 июня.

Ограничения связаны с земляными работами и монтажом кабельной канализации. Так, через арку, которая ближе к ул. Чайковского запретят движение в ночь с 28 на 29 июня, а через следующую от нее арку — с 29 на 30 июня.

В связи с этим власти Воронежа принесли извинения за доставленные неудобства.