В Воронеже ликвидировали очередной наркопритон

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Сотрудники отдела полиции № 3 Воронежа пресекли деятельность наркопритона, который организовали в одном из многоквартирных домов в Левобережном районе. Подробностями поделились в пресс-службе ГУ МВД по региону 27 июня.

Стражи порядка установили, что 26-летний воронежец, ранее судимый за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, предоставляет свою квартиру гражданам для потребления запрещенных веществ. Платили ему за гостеприимство «дозами». Наведавшись в жилище, полицейские обнаружили и изъяли предметы для употребления запрещенных веществ.

В РОВД хозяин пояснил, что с апреля по июнь 2022 года действительно предоставлял свою жилплощадь для употребления наркотиков различным гражданам. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ». Ему грозит до 4 лет лишения свободы.