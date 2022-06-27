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Происшествия27 июня 2022 8:38

ДТП на перекрестке в центре Воронежа, где пострадала пассажирка маршрутки, устроил водитель инкассаторской машины

Шофер не ступил дорогу маршрутке
Ярослав ИВАНОВ
фото 36.мвд.рф

фото 36.мвд.рф

В полиции рассказали подробности ДТП в центре Воронежа, где в столкновении маршрутки № 58в и инкассаторской машины утром 26 июня пострадала женщина.

Аварию спровоцировал водитель инкассаторского автомобиля. 49-летний шофер Г АЗ-2705, следовавший по ул. Чайковского со стороны Студенческой в сторону проспекта Революции, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу автобусу ПАЗ и столкнулся с ним.

В ДТП транспортные средства получили механические повреждения, а 56-летнюю пассажирку маршрутки отвезли в больницу.

фото 36.мвд.рф

фото 36.мвд.рф