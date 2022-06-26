В озере под Воронежем утонул 17-летний подросток

Фото с сайта СУСКа Воронежской области

Вечером 24 июня компания подростков отдыхала у пруда неподалеку от села Ломово Рамонского района Воронежской области. Ребята купались в водоеме и в какой-то момент заметили, что их 17-летний товарищ не вынырнул на поверхность. Сначала подростки пытались искать его своими силами, а затем вызвали полицию и спасателей.

Тело погибшего подростка водолазы извлекли из воды только в 11 часов в субботу, 25 июня.

- Выехавшим на место следователем СК проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы и иные лица, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти подростка, выполняется комплекс иных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, - сообщили в СУСКе Воронежской области.

По результатам проверки ведомство примет процессуальное решение.