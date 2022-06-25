Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 июня 2022 19:01

Мэр Воронежа Вадим Кстенин проверил, как парк «Алые паруса» подготовили к общегородскому выпускному

Глава города вместе с коллегами осмотрел праздничные площадки и выяснил, как соблюдают меры безопасности
Олег КУЗНЕЦОВ
Вадим Кстенин остался доволен увиденным в "Алых парусах".

Вадим Кстенин остался доволен увиденным в "Алых парусах".

Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин с коллегами осмотрел территорию парка «Алые паруса», где проходит общегородской выпускной, проверил работу площадок и меры обеспечения безопасности.

- Парк «Алые паруса» ждёт выпускников, смонтированы сцены, в том числе – главная, места для активностей и отдыха, на входах - диджеи и красные ковровые дорожки, на месте все необходимые службы и должностные лица – резюмировал глава города. - Муниципалитет сделает всё возможное для того, чтобы праздник прошел интересно и безопасно. А родители, которые, безусловно, переживают за своих таких уже взрослых детей, могут с 20:00 посмотреть трансляцию с мероприятия в официальной группе администрации во «ВКонтакте».

Сцена готова к главному праздничному шоу.

Сцена готова к главному праздничному шоу.

Фото: с сайта мэрии Воронежа.