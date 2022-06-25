Девушка сообщила о возгорании на парковке Центрального рынка Воронежа

В Центральном рынке по поводу эвакуации посетителей ничего не сказали, телефон молчит. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Мой и твой Воронеж» сообщили об эвакуации посетителей Центрального рынка. Причин при этом не называли. Возможное объяснение этой информации дала в комментарии Алина Самойлова. По словам девушки, что-то загорелось в машине на парковке. При этом рынок продолжал работать. А вот парковку пришлось закрыть.

К сожалению, проверить информацию не удалось. Телефон администрации Центрального рынка молчит. Выходной день – ЧП комментировать некому.