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Происшествия25 июня 2022 13:55

Девушка сообщила о возгорании на парковке Центрального рынка Воронежа

По одним данным, посетителей эвакуировали. По другим, рынок продолжает работать
Олег КУЗНЕЦОВ
В Центральном рынке по поводу эвакуации посетителей ничего не сказали, телефон молчит.

В Центральном рынке по поводу эвакуации посетителей ничего не сказали, телефон молчит.

Фото: "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Мой и твой Воронеж» сообщили об эвакуации посетителей Центрального рынка. Причин при этом не называли. Возможное объяснение этой информации дала в комментарии Алина Самойлова. По словам девушки, что-то загорелось в машине на парковке. При этом рынок продолжал работать. А вот парковку пришлось закрыть.

К сожалению, проверить информацию не удалось. Телефон администрации Центрального рынка молчит. Выходной день – ЧП комментировать некому.