В Воронеже пройдет масштабный арт-квест, посвященный юбилею Петра I

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

26 июня в столице Черноземья пройдет историко-краеведческий проект «Воронежский Арт-квест». В этом году в честь 350-летия со дня рождения Петра I и вклада государя в становление нашего города его назвали «Петрошаг по Воронежу».

В рамках квеста будут организованы тематические станции, расположенные на локациях, напрямую относящихся к деятельности Петра I в Воронеже. Проект отразит взгляд современников на личность Петра Великого, на значение его реформ для современной России и, в частности, для Воронежа.