Житель Воронежской области вырастил в теплице 59 кустов конопли

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Плантацию конопли обнаружили правоохранители в Новоусманском районе. В селе Горки 47-летний безработный культивировал наркотикосодержащие растения. В теплице его приусадебного участка полицейские нашли 59 кустов окультуренных растений вида Каннабис. Видно было невооруженным глазом, что мужчина тщательно ухаживал за ними - удобрял, поливал и удалял сорняки.

Также у сельчанина изъяли коробку с сухой травой (массой 812 граммов), которая оказалась марихуаной, это подтвердила экспертиза.

Мужчина признался, что запрещенные растения посадил весной, с целью дальнейшего использования для личного употребления. За незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, а также за хранение запрещенных веществ ему может грозить до 10 лет лишения свободы.