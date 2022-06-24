В Воронеже сын владельца автомастерской покатался на авто клиента и попал в ДТП

Полицейские по камерам видеонаблюдения установили автомобиль, который попал в два ДТП на улице 45 Стрелковой Дивизии в Воронеже и скрылся. Владелицей «Мазды» оказалась 31-летняя местная жительница. Правда, к авариям, как выяснилось, она не имеет никакого отношения – иномарка уже несколько дней была на ремонте в одной из автомастерских. Подробности истории рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в пятницу, 24 июня.

В гаражном боксе автомастерской, которую назвала женщина, полицейские нашли «Мазду» с характерными для ДТП повреждениями. Оказалось, что к ДТП и угону автомобиля может быть причастен сын владельца автомастерской. Полицейские задержали 19-летнего парня. Он во всем сознался. Теперь молодому человеку предстоит ответить на по ч.1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Максимальное наказание – до пяти лет лишения свободы.