В Воронежской области сиделка ограбила пенсионерку, за которой ухаживала

Суд освободил К. от уголовной ответственности по ст. 76.2 УК РФ, ст. 25.1 УПК РФ, назначив ей штраф. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В феврале прошлого года К. находилась в доме престарелой В., за которой осуществляла уход. Достоверно зная о том, что пенсионерка хранит свои денежные сбережения в прикроватной тумбе, она похитила оттуда 29 тысяч рублей.

Во время судебного заседания подозреваемая признала свою вину, во всем раскаялась и подтвердила свое согласие на прекращение в отношении нее уголовного дела по основанию, предусмотренному статьей 76.2 УК РФ, согласившись на штраф.

Суд освободил К. от уголовной ответственности по ст. 76.2 УК РФ, ст. 25.1 УПК РФ, назначив штраф в размере десяти тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу. Об этом информирует пресс-служба Россошанского райсуда.

Как ранее сообщалось, за ложный донос жителя Воронежской области оштрафовали на 12 тысяч рублей.