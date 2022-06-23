В Воронеже на семь часов останется без воды часть Левобережного района

Без воды жителям домов недалеко от Спортивной набережной 24 июня придется обходиться с 9.00 до 16.00.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В пятницу, 24 июня, с 9.00 до 16.00 будут вынуждены обходиться без воды жители многих домов Левобережного района Воронежа. Ее не будет по в следующих домах:
нечетных от № 3 до № 23 на Спортивной набережной;
№№ 115а - 115в на Ленинском проспекте;
№№ 2, 2а и 4 на Димитрова;
нечетных от № 53 до № 59 на Ильича.
Причина отключения - работы, проводимые специалистами «РВК-Воронеж». Они будут проводить врезку на местном водопроводе для подключения к сетям новостройки на Спортивной набережной.
В «РВК-Воронеж» приносят извинения за оказанные неудобства и просят жителей домов, подпадающих под отключение, заранее запастись водой.