В Воронеже на семь часов останется без воды часть Левобережного района

Без воды жителям домов недалеко от Спортивной набережной 24 июня придется обходиться с 9.00 до 16.00. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 24 июня, с 9.00 до 16.00 будут вынуждены обходиться без воды жители многих домов Левобережного района Воронежа. Ее не будет по в следующих домах:

нечетных от № 3 до № 23 на Спортивной набережной;

№№ 115а - 115в на Ленинском проспекте;

№№ 2, 2а и 4 на Димитрова;

нечетных от № 53 до № 59 на Ильича.

Причина отключения - работы, проводимые специалистами «РВК-Воронеж». Они будут проводить врезку на местном водопроводе для подключения к сетям новостройки на Спортивной набережной.

В «РВК-Воронеж» приносят извинения за оказанные неудобства и просят жителей домов, подпадающих под отключение, заранее запастись водой.