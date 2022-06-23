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Общество23 июня 2022 14:31

В Воронеже на семь часов останется без воды часть Левобережного района

Краны пересохнут в домах на Спортивной набережной, улицах Ильича, Димитрова и на Ленинском проспекте
Олег КУЗНЕЦОВ
Без воды жителям домов недалеко от Спортивной набережной 24 июня придется обходиться с 9.00 до 16.00.

Без воды жителям домов недалеко от Спортивной набережной 24 июня придется обходиться с 9.00 до 16.00.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 24 июня, с 9.00 до 16.00 будут вынуждены обходиться без воды жители многих домов Левобережного района Воронежа. Ее не будет по в следующих домах:

нечетных от № 3 до № 23 на Спортивной набережной;

№№ 115а - 115в на Ленинском проспекте;

№№ 2, 2а и 4 на Димитрова;

нечетных от № 53 до № 59 на Ильича.

Причина отключения - работы, проводимые специалистами «РВК-Воронеж». Они будут проводить врезку на местном водопроводе для подключения к сетям новостройки на Спортивной набережной.

В «РВК-Воронеж» приносят извинения за оказанные неудобства и просят жителей домов, подпадающих под отключение, заранее запастись водой.