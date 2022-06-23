В Воронежской области ищут человека, оставившего младенца в лесополосе

Сотрудники полиции и следователи СК проводят необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Фото из телеграм-канала СУ СК РФ по Воронежской области.

22 июня в 14:50 в дежурную часть ОМВД России по Семилукскому району поступило сообщение об обнаружении младенца в лесополосе.

По предварительным данным , 62-летний местный житель проходил по дороге, ведущей к СНТ «Дзержинец-2» мимо лесного массива Закленский неподалеку от автодороги "с. Латное – с. Нижняя Ведуга". Услышав плачь ребенка, он стал на звук пробираться сквозь заросли деревьев и кустарников. В сумке-переноске, накрытой пеленкой, он обнаружил новорожденного мальчика без одежды. Поблизости других людей не было. На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские, следователи и медицинские работники. Ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь.

Следственными органами СУ СК России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ «Убийство». В настоящее время сотрудники полиции и следователи СК проводят необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление лица (лиц), причастных к совершению данного противоправного деяния. Об этом сообщают телеграм-каналы полиции и СУ по региону.