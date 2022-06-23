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Общество23 июня 2022 12:53

В Воронеже ищут 36-летнего Дмитрия Смольянова

Мужчина не выходит на связь с 17 июня
Евгения ФРОЛОВА
Ориентировка волонтеров

Ориентировка волонтеров

Волонтеры обратились к воронежцам с просьбой помочь найти 36-летнего Дмитрия Смольянова. Житель областного центра пропал 17 июня. С тех пор о нем ничего неизвестно. Ориентировку опубликовали в соцсетях добровольцы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» 23 июня.

Согласно ориентировке, рост воронежца 175 см, он худощавого телосложения, у него короткие русые волосы и серо-голубые глаза. Одет Дмитрий был в белую футболку и черные шорты. С собой взял черную нагрудную спортивную сумку.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или 112 (служба спасения).