В Воронеже ищут 36-летнего Дмитрия Смольянова

Ориентировка волонтеров

Волонтеры обратились к воронежцам с просьбой помочь найти 36-летнего Дмитрия Смольянова. Житель областного центра пропал 17 июня. С тех пор о нем ничего неизвестно. Ориентировку опубликовали в соцсетях добровольцы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» 23 июня.

Согласно ориентировке, рост воронежца 175 см, он худощавого телосложения, у него короткие русые волосы и серо-голубые глаза. Одет Дмитрий был в белую футболку и черные шорты. С собой взял черную нагрудную спортивную сумку.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или 112 (служба спасения).