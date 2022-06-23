Главного тренера и нападающего воронежского «Факела» признали лучшими в ФНЛ в прошедшем сезоне

Олег Василенко вместе с командой после 21-летнего перерыва вышел в Премьер-лигу. Фото: с сайта ФК "Факел"

На заседании президиума ФНЛ выбрали лауреатов минувшего сезона.

Лучшим тренером закономерно стал наставник «Факела» Олег Василенко. Меньше, чем за два сезона он сделал из команды-аутсайдера ФНЛ клуб Премьер-лиги. Напомним, в элиту российского футбола «Факел» не выходил 21 год.

Лучшим нападающим признали Максима Максимова. Форвард в 37 матчах забил 22 гола. Максимов стал лучшим бомбардиром ФНЛ. Вопросов такое решение тоже точно ни у кого не вызвало.

Максим Максимов забил больше всех в сезоне и закономерно стал лучшим нападающим ФНЛ. Фото: с сайта ФК "Факел"

Ну а лучшим сотрудником по безопасности стал заместитель генерального директора «Факела» по этому направлению работы Владимир Черномаз. Главное его достижение – беспорядков как на трибунах, так и на подходе к стадиону за сезон не было.

К сведению болельщиков «Факела»: сейчас идет голосование за лучшего игрока команды в сезоне 2021/22 годов. В нем можно принять участие здесь