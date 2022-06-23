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Происшествия23 июня 2022 8:46

В воронежском райцентре в ДТП на перекрестке пострадал 17-летний мотоциклист

Молодой человек находится в больнице
Евгения ФРОЛОВА
Фото - ГУ МВД по Воронежской области

Фото - ГУ МВД по Воронежской области

Авария произошла в городе Острогожск 22 июня. Примерно в 21.40 у дома № 62 по ул. Крамского на пересечении с ул. Кирова на нерегулируемом перекрестке столкнулись LADA Kalina и мотоцикл Omaks. В результате пострадал 17-летний байкер. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным полиции, 32-летний местный житель, находясь за рулем автомобиля, нарушил требования знака «Уступите дорогу». Это и привело к аварии с мотоциклом. Парень получил телесные повреждения различной степени тяжести. Его госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка, полицейские устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.