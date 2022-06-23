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Общество23 июня 2022 8:29

В Воронежской области за сутки коронавирус выявили у 121 пациента

Летальных исходов не было
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

В Воронежской области за сутки еще у 121 пациента медики диагностировали коронавирус. Свежими данными 23 июня поделились в федеральном оперштабе.

Из них госпитализация потребовалась 18 воронежцам. Всего с весны 2020 года, с начала пандемии в регионе выявили уже около 387,8 тысячи случаев заражения COVID-19.

Хорошая информация и по летальным исходам. За последние 24 часа не зафиксировали смертей от осложнений, вызванных коронавирусом. А выписали из стационаров и амбулаторного лечения 156 человек, победивших опасную болезнь.