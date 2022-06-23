В центре Воронежа 25 июня перекроют движение из-за выпуска курсантов воздушной академии

Фото с сайта правительства Воронежской области

В Воронеже в субботу, 25 июня, на площади Ленина пройдет ежегодная церемония выпуска офицеров Военно-воздушной академии имени Гагарина и Жуковского. В связи с этим в течение восьми часов в центре города будет запрещено движение транспорта. Об этом предупредили в мэрии.

Так, невозможно будет проехать на автотранспорте по площади Ленина, улицам Плехановской и Кардашова с 6:00 до 14:00.

А с 17.00 пятницы, 24 июня, также в центре запретят парковку. Машины нельзя будет ставить на площади Ленина, на проспекте Революции (от площади Ленина до улицы Карла Маркса); улицах Плехановской (от улицы Пушкинской до улицы Дзержинского); Платонова; Кардашова. Запрет будет действовать до 14.00 субботы, 25 июня.

А что касается перекрытия движения, то оно начнет действовать. В это время нельзя будет проезжать по площади Ленина; улицам Плехановской (от улицы Пушкинской до улицы Дзержинского); Кардашова.

Горожанам напомнили, что общественный транспорт будет направлен по обходным маршрутам. Схему можно посмотреть на сайте городской администрации.