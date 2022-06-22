В Воронеже фура «Мерседес» врезалась в «Фольксваген», его водитель погиб

От "Фольксвагена" мало что осталось. Фото: «Аварии/ДТП/Воронежа».

В среду, 22 июня, на улице 9 Января недалеко от кладбища случилось смертельное ДТП. У дома № 314 фура «Мерседес» столкнулась с ехавшим навстречу «Фольскагеном-Тигуан», которым рулил 36-летний местный житель. От удара водитель легковой машины скончался на месте аварии. Тело пришлось вырезать из машины. Причины аварии устанавливают.

Последствия аварии попали на видео, которое разместила Юнона Жосан в паблике «Аварии/ДТП/Воронежа» ВКонтакте.

У фуры в результате аварии был поврежден топливный бак, горючее разлилось по дороге. Последствия ДТП продолжают устранять.