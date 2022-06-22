В Воронеже поймали серийного велосипедного вора

Велосипедный вор попал в поле зрения видеокамеры. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Сотрудники уголовного розыска воронежского отдела полиции № 4 задержали по подозрению в серии краж велосипедов 45-летнего воронежца. Мужчина уже был судим за кражи.

В июне 2022 года в отделы полиции Воронежа обратились несколько владельцев велосипедов с заявлением о том, что их обокрали. Преступления совершали большей частью в подъездах многоквартирных домов и на стоянках торговых центров путем повреждения замка-троса. Общий ущерб, причиненный этим людям, составил более 40 тысяч рублей.

Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения. После их просмотра, а также получения оперативной информации стражи порядка установили личность и местонахождение предполагаемого вора. Оперативники задержали его на территории Советского района и доставили в отдел полиции, где он признал свою вину. Рецидивист сообщил, что похищенные велосипеды продавал случайным встречным, а деньги тут же тратил на свои прихоти.

- Наши сотрудники установили причастность задержанного мужчины к трех кражам велосипедов в Северном микрорайоне и Ленинском районе Воронежа. Не исключено, что он причастен к аналогичным преступлениям на территории других районов областного центра. Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» (до пяти лет лишения свободы). До суда мужчину отпустили под подписку о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.