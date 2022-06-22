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Происшествия22 июня 2022 15:52

В Воронежской области фельдшеру за смерть мужчины в скорой дали условный срок

Кроме того, женщине на три года запретили заниматься медицинской деятельностью
Олег КУЗНЕЦОВ
Скорая не смогла благополучно довести мужчину до больницы.

Скорая не смогла благополучно довести мужчину до больницы.

Фото: из архива «КП»

В Панинском районном суде вынесли приговор фельдшеру Ирине Ч. В январе 2020 года она сопровождала 60-летнего жителя поселка Перелешинский в больницу. По дороге в медучреждение мужчине стало плохо, и он умер от отека легкого, вызванного инфарктом.

В суде посчитали, что Ирина Ч. не предприняла всех возможных действий по реанимированию пациента. Служители Фемиды приговорили женщину к двум годам лишения свободы условно. Также она три года не сможет заниматься медицинской деятельностью.

Родственники умершего мужчины приговором были в целом удовлетворены. Хотя претензии у них были не только к фельдшеру. Скорая приехала только после второго вызова, причем, по словам родных умершего человека, там не было ни носилок, ни капельницы. Здесь возникают скорее вопросы к местным медицинским чиновникам. Однако никакой их вины в смерти жителя поселка Перелешинский в ходе следствия не усмотрели.