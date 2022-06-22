В Воронежской области фельдшеру за смерть мужчины в скорой дали условный срок

Скорая не смогла благополучно довести мужчину до больницы. Фото: из архива «КП»

В Панинском районном суде вынесли приговор фельдшеру Ирине Ч. В январе 2020 года она сопровождала 60-летнего жителя поселка Перелешинский в больницу. По дороге в медучреждение мужчине стало плохо, и он умер от отека легкого, вызванного инфарктом.

В суде посчитали, что Ирина Ч. не предприняла всех возможных действий по реанимированию пациента. Служители Фемиды приговорили женщину к двум годам лишения свободы условно. Также она три года не сможет заниматься медицинской деятельностью.

Родственники умершего мужчины приговором были в целом удовлетворены. Хотя претензии у них были не только к фельдшеру. Скорая приехала только после второго вызова, причем, по словам родных умершего человека, там не было ни носилок, ни капельницы. Здесь возникают скорее вопросы к местным медицинским чиновникам. Однако никакой их вины в смерти жителя поселка Перелешинский в ходе следствия не усмотрели.