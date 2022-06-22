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Общество22 июня 2022 14:20

Воронежская природоохранная прокуратура признала незаконным углубление озера Рылеево Хохольского района

Как и строительство, происходящее возле этого водоема
Юрий КОЗЛОВ
Представитель прокуратуры убедился, что у озера Рылеево идет незаконное строительство.

Представитель прокуратуры убедился, что у озера Рылеево идет незаконное строительство.

Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Сотрудники Воронежской межрайонной природоохранной прокуратурой провели проверку законности строительства и работ по углублению дна в прибрежной защитной полосе озера Рылеево Хохольского района.

Представитель природоохранной прокуратуры выезжал на место работ. И выяснил, что владелец земельного участка, расположенного вблизи озера Рылеево, углубляет дно водоема с применением тяжелой техники в береговой полосе без разрешения соответствующих властных органов. Кроме того, он зафиксировал складирование донного грунта. Его оставляли в пределах прибрежной защитной полосы.

По результатам проверки обещают принять меры прокурорского реагирования к виновникам этих незаконных действий.