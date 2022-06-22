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Происшествия22 июня 2022 11:06

Первый в 2022 году лесной пожар в Воронежской области тушили более восьми часов

Он произошел недалеко от поселка Маклок Новоусманского района
Юрий КОЗЛОВ
из группы управления лесного хозяйства Воронежской области ВКонтакте.

из группы управления лесного хозяйства Воронежской области ВКонтакте.

Фото: другой источник.

Под Воронежем во вторник, 21 июня, случился первый в 2022 году крупный лесной пожар. Об этом сообщили в региональном управлении лесного хозяйства.

Возгорание около поселка Маклок Новоусманского района на свободной от деревьев площадке обнаружили 21 июня в 11.50. Тушить огонь выехали работники Сомовской, а затем Новоусманской, Семилукской и Рамонской лесопожарных станций. К месту возгорания было трудно приблизиться из-за болотистого характера местности. Мешал и ветер с порывами до 13 м/сек. Только к 17 часам пожар удалось локализовать, а в 20.20 – полностью ликвидировать. Прилегающие к горельнику лесные насаждения не пострадали.

- По предварительным данным, причиной возникновения пожара стало неосторожное обращение с огнем. Будьте предельно осторожны с открытым огнем, не разжигайте костры в лесу, не бросайте не потушенные окурки, воздержитесь от длительных прогулок вокруг хвойных деревьев, - призывает руководитель Воронежского лесопожарного центра Юрий Пахомов.