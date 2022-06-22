Первый в 2022 году лесной пожар в Воронежской области тушили более восьми часов

из группы управления лесного хозяйства Воронежской области ВКонтакте. Фото: другой источник.

Под Воронежем во вторник, 21 июня, случился первый в 2022 году крупный лесной пожар. Об этом сообщили в региональном управлении лесного хозяйства.

Возгорание около поселка Маклок Новоусманского района на свободной от деревьев площадке обнаружили 21 июня в 11.50. Тушить огонь выехали работники Сомовской, а затем Новоусманской, Семилукской и Рамонской лесопожарных станций. К месту возгорания было трудно приблизиться из-за болотистого характера местности. Мешал и ветер с порывами до 13 м/сек. Только к 17 часам пожар удалось локализовать, а в 20.20 – полностью ликвидировать. Прилегающие к горельнику лесные насаждения не пострадали.

- По предварительным данным, причиной возникновения пожара стало неосторожное обращение с огнем. Будьте предельно осторожны с открытым огнем, не разжигайте костры в лесу, не бросайте не потушенные окурки, воздержитесь от длительных прогулок вокруг хвойных деревьев, - призывает руководитель Воронежского лесопожарного центра Юрий Пахомов.