Несмотря на пандемию и неполную рассадку Воронежский камерный театр заработал за сезон 47 млн рублей

"Ребенок" Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Камерный театр закрыл 28-й сезон. В день рождения театра, «родившегося» 21 июня 1994-го в ДК Железнодорожников спектаклем «Береника», худрук Михаил Бычков рассказал об итогах театрального года.

- Камерный сейчас – именно тот театра, который и был задуман 28 лет назад, театр, о котором мы мечтали, которого не хватало Воронежу, и который за эти годы содержательно разнообразил культурную повестку города. Осознавать себя созидателями культурного центра очень здорово, приятно оставить после себя нечто хорошо сделанное, - отметил Михаил Бычков.

За эти годы Камерный представил публике 92 премьеры и показал почти 5000 спектаклей, которые увидели более 600 000 зрителей.

Ну а в конкретно 28-м «странном» сезоне труппа сыграла 278 спектаклей, которые посетили 32 000 зрителей (40% из них купили билеты по Пушкинской карте), театр заработал 47 млн рублей.

- Мы горды тем, что в условиях карантина, когда действовала неполная рассадка залов из-за пандемии, сработали практически на 100-процентный результат, - поделился худрук.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За последний сезон Камерный выпустил четыре драматические премьеры - «Цветы для Элджернона», «Иранская конференция», «Ребенок», «Камень, а также эскиз спектакля «Мещане». Танцевальная труппа театра в этом сезоне добилась серьезной профессиональной оценки – сразу два проекта стали номинантами, а затем и лауреатами «Золотой маски». Лучшим хореографом назвали Павла Глухова за работу над спектаклем «Плот Медузы», поставленным в Камерном в 2020-м. А в номинации «лучший спектакль в современном танце» победил перформанс «Новая земля» хореографа Анны Щеклеиной, созданный специально для XI Платоновфеста.

В конце декабря Камерный театр провел IV фестиваль поэтического искусства Мандельштамфест, в афишу которого вошли 14 событий. Кроме того, театр продолжает расширять репертуар спектаклей, сопровожденных тифлокомментарием, их уже пять: «Гроза» и «Бальзаминов», «Дядя Ваня», «Антигона» и «Привидения». В апреле 2022 года одному из ведущих актеров труппы и руководителю творческого отдела театра Камилю Тукаеву присвоили звание народного артиста России.

О планах Камерного театра на новый, 29-й сезон, читайте здесь.

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