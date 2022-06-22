В Воронежской области к 22 июня еще 1 человек умер от ковида и 129 заразились

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

По состоянию на утро 22 июня, в Воронежской области добавился еще один летальный случай после осложнений ковида. Свежую статистику опубликовал федеральный оперштаб. На сегодняшний момент в регионе зарегистрировано 8328 смертей от последствий коронавируса.

За минувшие сутки выявили еще 129 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии ковидом заболели 387 634 воронежца.

Вчера выписали с больничного 138 пациентов. Всего с начала наблюдений в Воронежской области выздоровели от коронавируса 378 156 человек.