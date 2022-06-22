В Воронеже нашли тело пенсионерки на улице Степана Разина

Воронежские следователи проводят проверку по факту обнаружения тела женщины около одного из домов на улице Степана Разина. Труп 75-летней пенсионерки нашли жители вечером 20 июня.

- Следователь провел осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего - опрашиваются очевидцы, родственники. Тело погибшей, при осмотре которого обнаружены телесные повреждения, характерные для падения с высоты, направлено на судебно-медицинскую экспертизу для уточнения точной причины гибели, - сообщили в региональном управлении СК России.