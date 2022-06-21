Один из таможенных постов Воронежской области переедет в Воронеж

Участникам внешнеэкономической деятельности 14 районов Воронежской области теперь нужно обращаться в Воронеж на улицу Холмистая, 64. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В связи с реорганизацией таможенных органов с 1 июля 2022 года изменятся регионы деятельности двух таможенных постов Воронежской таможни.

Правобережный таможенный пост с начала второго месяца лета будет курировать Богучарский, Бутурлиновский, Верхнемамонский, Воробьевский, Калачеевский, Каменский, Кантемировский, Лискинский, Ольховатский, Острогожский, Павловский, Петропавловский, Подгоренский и Россошанский районы. На данный момент они входят в зону ответственности Россошанского таможенного поста.

С 1 июля участникам внешнеэкономической деятельности этих районов необходимо обращаться на Правобережный таможенный пост Воронежской таможни (Воронеж, улица Холмистая, дом № 64);

Кроме того, изменится расположение Россошанского таможенного поста. Он будет находиться по адресу: Воронеж, улица 40 лет Октября, дом № 16.