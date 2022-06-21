Воронежцев снова атакуют звонками «от МЧС»

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Очередной поток звонков «от МЧС» получили на днях воронежцы. Неизвестные сообщают жителям о якобы возникших чрезвычайных ситуациях на территории области и необходимости принимать меры по спасению.

В пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области официально заявили, что не имеют отношения к этим сообщениям, а вся распространяемая информация – обман.

- Достоверная информация публикуется только на официальных интернет-ресурсах: на сайте ведомства и официальных страницах в соцсетях. Обзвоном жителей спасатели не занимаются.