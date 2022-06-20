В Воронежской области дошло до суда дело пожилого браконьера, зарезавшего охранника озера

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 71-летнего жителя Павловска. Его обвиняют в убийстве.

4 августа 2021 года в реке Дон недалеко от села Русская Буйловка Павловского района Воронежской области обнаружили тело 29-летнего мужчины. По заключению судебно-медицинской экспертизы, он умер от ранения груди с повреждением легкого, осложнившегося большой потерей крови

Преступление долго оставалось нераскрытым. Однако в итоге оперативники нашли свидетелей, сообщивших о местном жителе, рыбачившем неподалеку от места преступления. В ходе обыска в гараже пенсионера нашли складной нож. На его рукоятке эксперты обнаружили следы крови, принадлежавшие погибшему. 2 сентября 2021 жителя Павловска арестовали.

По версии следствия, со 2 по 4 августа 2021 года этот пожилой человек рыбачил на озере недалеко от села Русская Буйловка. В какой-то момент между ним и 29-летним мужчиной, охранявшим водоем от неразрешенной ловли, произошел словесный конфликт. В ходе него рыбак ударил оппонента ножом в грудь. Мужчина умер, а браконьер бросил тело погибшего в реку.

- На предварительном следствии пенсионер полностью отрицал вину. Однако следователи собрали достаточно доказательств. Это и показания многочисленных свидетелей, и заключения проведенных экспертиз, и протоколы осмотров и выемок. Пенсионеру грозит от 6 до 15 лет лишения свободы, - сообщили в региональном управлении Следственного комитета.