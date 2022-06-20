В Воронежской области отобрали права у 15 алкоголиков и наркоманов

Сотрудники Россошанской межрайонной прокуратуры проверили, как на территории, относящейся к их ведению, исполняют законы о безопасности дорожного движения. И выяснили, что некоторые пациенты врачей-наркологов, состоящие на учете как алкоголики и наркоманы, тем не менее ухитрились получить водительские права.

- Межрайонный прокурор обратился в суд с исками о лишении права управления транспортными средствами 15 водителей. Одни состоят на медицинском учете как наркоманы, другие – как алкоголики, - рассказали в Россошанской межрайонной прокуратуре.