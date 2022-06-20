В Воронежской области утвердили проект реставрации Дворца Ольденбургских

Дворец Ольденбургских - главная достопримечательность Рамони. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Проект реставрации Дворца Ольденбургских в Рамони получил положительное заключение трех специалистов государственной историко-культурной экспертизы. Об этом сообщили в региональном управлении охраны культурного наследия. Разработчик проекта - ООО «СТЕПС» (Воронеж), имеющее лицензию Министерства культуры РФ.

В ходе реализации проекта будут реставрировать фасады с восстановлением декоративных элементов, потолки и стены помещений. Также должны обустроить современные инженерные системы.

Проект реставрации Дворца Ольденбургских. Фото: со страницы управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области ВКонтакте.

Комплекс усадьбы Ольденбургских имеет богатую историю. Он сформировался в конце XIX века на месте типовой дворянской усадьбы первой половины XIX в, принадлежавшей капитану И.И. Тулинову. Происходил первый ее владелец из рода известных воронежских фабрикантов, владельцев суконных мануфактур.

Имение И.И. Тулинова в селе Рамонь (другое название Заболотное) в документах числилось за ним не родовым, а благоприобретенным. По всей видимости, Тулинов купил его в 1780-1790 годы. В это время здесь был старый помещичий дом, построенный в русском стиле, с ажурной резьбой по дереву. Стоял он над сохранившимся каменным подвалом справа от дворца.

В начале 1840-х годов Рамонь перешла к младшему сыну, действительному статскому советнику и камергеру Николаю Ивановичу Тулинову (1810-1852 годы). В 1852 г. после смерти Н.И Тулинова при разделе имущества упоминается каменный господский дом со службами, флигелем и большим плодовым садом.

В 1856 г. село Рамонь с досталось его сестре А.И. Шеле (1729-ок.1870 гг.), вдове действительного статского советника П.Р. Шеле. Во флигеле проживал управляющий имением отставной полковник Иван Иванович Мосин. Здесь в 1849 году родился его сын, Сергей Иванович (1849-1902 годы), в будущем – конструктор оружия, создатель трехлинейной винтовки, удостоенный Михайловской премии.

Постепенно Рамонское имение пришло в упадок. В 1863-1864 гг. А.И.Шеле продала имение подполковнику Лепарскому и генерал-лейтенанту Н.С.Ограновичу за 60 тысяч рублей. Весной 1876 г. Лепарский и Н.С. Огранович продали земли с заводом и усадьбой. Покупательницей была некая Вельяминова, родственница Вяземских,

В 1879 г. Император Александр II купил Рамонское имение и подарил его своей племяннице Евгении Максимилиановне Ольденбургской.

Евгения Максимилиановна (1845 - после 1915) - внучка императора Николая I, дочь великого герцога М. Лихтенштейновского и великой княгини Марии Николаевны Романовой, вице-председатель общества поощрения художников, президент Императорского минералогического общества, учредитель многих художественных школ, конкурсов и выставок. Е.М. Ольденбургская много сделала для Рамони и края в целом. Она участвовала в деятельности Воронежской санитарной организации, приняла под свое покровительство Воронежское благотворительное общество.

Сын Е.М. Ольденбургской и А.П. Ольденбургского Петр Александрович (1868-1930-е гг.) в 1901 г. женился на сестре императора Николая II великой княгине Ольге Александровне (1882-1952 гг.). Новые владельцы имения почти сразу же начали строительство дворца.

Точную дату начала строительства определить трудно. Псевдоготический стиль, в котором был построен дворец, характерен для русской архитектуры 1830-1850-х гг., и 1880-1890-х годов. Известный воронежский краевед А.Н. Акиншин наиболее вероятной считает дату строительства дворца - 1880-1884 г.г. (отделка интерьеров могла закончиться и в более позднее время).

На протяжении 1880-1890 гг. А.П. и Е.М. Ольденбургские почти ежегодно бывали в своем имении. В марте 1908 г. упоминается, что Рамонское имение уже принадлежало ведомству. Видимо, имение перешло в ведение Министерства императорских уделов за долги Ольденбургских или передано ими. Они лишились права получать доходы от имения и завода, но могли летом отдыхать во дворце. В июле 1910 г. состоялось бракосочетание принца Петра Александровича Ольденбургского и Великой княжны Ольги Александровны (1882-1952) – сестры царя Николая II. В августе этого же года они переехали в Рамонь.

В 1917 г. дворец был национализирован. Во дворце размещались местные советы, а в ноябре 1917 г. в нём проходил первый волостной съезд Советов. В годы Гражданской войны во дворце был госпиталь.

В 1920-1930-е годы во дворце размещались различные административные и хозяйственные учреждения. В 1922 году усилиями новой власти на базе уцелевших построек был создан заповедник «Усманский бор». Значительная часть имущества, в том числе богатейшая коллекция картин, доставшаяся Евгении Максимилиановне от отца – герцога Лейхтенбергского, была расхищена местными жителями. Убранство дворца и других строений исчезло, что-то сгорело. Часть предметов искусства и мебели перешли к Воронежскому Губернскому историко-архивному музею (ныне краеведческий), а в 1934 г. они были переданы в собрание вновь созданного музея изобразительных искусств.

В 1944-1948 гг. во дворце располагался Воронежский химико-технологический институт пищевой промышленности. Его сменило заводоуправление сахарного завода.

В конце 1960 - 1970-х годов дворец был занят различными культурно-просветительскими учреждениями (библиотекой, Домом пионеров, киностудией, музеем). В 1977-1978 гг. дворец был освобожден от всех учреждений и там начались реставрационные работы.

В 1980-е гг. проведена реставрация дворца Воронежской специальной научно-реставрационной производственной мастерской. С 1998 г. возобновились реставрационные работы.

В 2004-2007 гг. на основании научно-проектной документации выполнены ремонтные и реставрационные работы на окнах, крыше, напольных покрытиях, межэтажных перекрытиях, усиление несущей конструкции главной лестницы, реставрация восточной террасы.

В 2014 г. по решению правительства Воронежской области на базе дворца создан музей – историко-культурный центр «Дворцовый комплекс Ольденбургских».

В 2017 г. сотрудники ООО «Институт комплексного проектирования и градостроительства» разработали научно-проектную документацию по сохранению дворца. По ней были проведены работы по реставрации помещений подвала и кровли. В 2021-2022 гг. проведены работы по уточнению и дополнению документации 2017 г. Как раз они сейчас благополучно завершились.