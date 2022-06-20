Женщина из Воронежской области показала ужасные раны после визита в косметический салон

Такое впечатление, что женщина не посещала салон красоты, а ее избил какой-то садист. Фото: скрин с паблика "Подслушано.Россошь". Фото: другой источник.

В паблике «Подслушано. Россошь» появилось жуткое фото местной жительницы Елены. На плече и спине образовались гнойники, на некоторых местах кожи образовались рубцы, похожие на ножевые раны. Женщина заявила, что такие жуткие травмы она получила после визита в косметический салон. Елена утверждает, что ей предложили какую-то новую эффективную процедуру. И после нее случились такие последствия. Женщина настроена пройти медицинскую экспертизу и обратиться в суд.

На этот пост отреагировала управляющая салона Лариса Т. Она заявила, что женщину обслуживал ученик под ее руководством. Управляющая заявила, что Елена согласилась на тестовую процедуру, которая продлилась всего пять минут. Лариса утверждает, что салон оплатил женщине лечение, и сейчас у нее активно идет заживление ран. А причиной их якобы стала индивидуальная непереносимость.

Видимо, кто прав, кто виноват в этой ситуации, выяснят все-таки сотрудники правоохранительных органов. Елене стоит иметь в виду, что ей можно составить претензию на имя руководителя салона в двух экземплярах. Один подается в салон, а второй остается у заявителя с пометкой о принятии жалобы. Если договориться о возмещении ущерба по-хорошему не удастся, придется идти в суд.