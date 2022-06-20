Под Воронежем на площади 12 тысяч квадратных метров построят экспоцентр

Таким видят авторы идеи будущий экспоцентр. Фото с Телеграм-канале Центра эффективности правительства Воронежской области. Фото: другой источник.

В Новоусманском районе, расположенном совсем недалеко от Воронежа, планируют построить экспоцентр. Об этом проекте сообщили в Телеграм-канале Центра эффективности правительства Воронежской области.

Экспоцентр предложили создать учредители индустриального парка «Перспектива» (Новоусманский район). Он очень удачно расположен - находится буквально в получасе езды от центра Воронежа. Экспоцентр предлагают построить на территории «Перспективы». Его предполагаемая площадь составит 12 тысяч квадратных метров.

На территории экспоцентра планируют разместить воронежское ВДНХ. На нем будет постоянная экспозиция с краткой информацией о компаниях и их продукции, а также обзор туристических мест и маршрутов, объектов культуры и образования. Также оборудуют зону для временных выставок. Для бизнесменов сделают площадку для проведения деловых мероприятий и встреч.

По замыслу авторов идеи, экспоцентр будет одной из визитных карточек нашего региона.