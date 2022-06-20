В райцентре под Воронежем площадки для мусора, на которые потратили 33,4 миллиона рублей, не продержались и года

В Семилуках копятся горы мусора. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Жители райцентра Семилуки, находящегося практически рядом с Воронежем, обратились в региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) с просьбой помочь разобраться в проблеме мусорок. Активисты, вникнув в то, как содержатся площадки для приема отходов, буквально схватились за голову.

Дело в том, что площадки для мусорок из хлипкого металлопрофиля не продержались и года, уже частично разрушилось их ограждение. Между тем, на их оборудование выделяли большие деньги – из бюджетов разных уровней на эти цели израсходовали 33,4 миллиона рублей. Новые площадки начали ставить в 2021 году.

- Фактически же многие новые площадки заработали только во втором квартале 2022 года, поскольку несколько месяцев стояли без выкатанных контейнеров. И это далеко не единственная проблема. Видимо, чтобы сэкономить и сделать больше, для благоустройства были использованы, мягко говоря, бюджетные по стоимости материалы. И это сослужило властям плохую службу. Не продержавшись и одного года, обновленные площадки начали разваливаться, - рассказал руководитель регионального исполкома Народного фронта в Воронежской области Александр Гончаров.

В частности, на улицах Пионерская, 1, Телегина, 6, 25 лет Октября, 136/5 боксы для контейнеров уже стоят без створок. Кое-где деформировались металлические листы, которые сверху прикрывают контейнеры. Власти и подрядчик винят во всем вандалов.

Некоторые новые контейнерные площадки уже лишились створок. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

- Однако разваливаются новые площадки не столько из-за плохих жителей, сколько из-за хлипких материалов, - уверен Александр Гончаров. - Все мы прекрасно понимаем, что мусор вывозят с привлечением тяжелой техники. Как бы аккуратно регоператор не работал, площадки ТКО в этом плане испытывают повышенную нагрузку. И если конструкции изначально на нее не рассчитаны, они долго не прослужат.

Жители Семилук пожаловались общественникам на неудобство обновленных площадок. Узкий зазор между крышей и контейнером рвет пакеты с мусором. Приходится открывать створки и выкатывать баки.

На момент рейда общественники увидели, что были сильно повреждены площадки для крупногабаритных отходов (КГО). На многих оказалось частично разрушено хлипкое ограждение. Большие сомнения у представителей Народного фронта вызвало качество укладки асфальта, он крошился от легкого нажатия.

- Более того, на площадках КГО не увидели крупнотоннажных контейнеров-лодочек. Оказалось, что у муниципалитета нет техники для того, чтобы их вывозить. Как следствие, площадки КГО превратились в свалки, которые не убирают неделями. Не обнаружили мы в Семилуках и селективного сбора отходов, поскольку контейнеров для него на площадках тоже нет. Вывод очевиден. Более 33 млн рублей потрачены неэффективно. То, что сделано, даже с натяжкой нельзя назвать обновлением инфраструктуры для сбора бытовых отходов, - заявил Александр Гончаров.

Общественники проинформировали об итогах рейда правительство Воронежской области. Они попросили региональные власти проверить эффективность использования бюджетных средств, которые были вложены в разваливающиеся мусорные площадки.