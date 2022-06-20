В Воронежской области за сутки 104 человека заболели COVID-19

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

За последние сутки в Воронежской области медики выявили 104 новых случая заражения коронавирусом. Новыми данными поделились в федеральном оперштабе 20 июня.

Всего же с начала пандемии в регионе выявлено 387 419 случаев заражения.

Несмотря на то, что ковид отступает, есть и летальные исходы. За минувшие 24 часа была зафиксирована одна смерть пациента.

Заметное количество воронежцев подтвердили свое выздоровление. Из стационаров и с амбулаторного лечения выписали 116 человек. Всего закрыто больничных с диагнозом ковид с весны 2020 года – 377 827.