В Воронежской области за сутки 104 человека заболели COVID-19

Фото из архива КП
Фото: Из архива "КП"
За последние сутки в Воронежской области медики выявили 104 новых случая заражения коронавирусом. Новыми данными поделились в федеральном оперштабе 20 июня.
Всего же с начала пандемии в регионе выявлено 387 419 случаев заражения.
Несмотря на то, что ковид отступает, есть и летальные исходы. За минувшие 24 часа была зафиксирована одна смерть пациента.
Заметное количество воронежцев подтвердили свое выздоровление. Из стационаров и с амбулаторного лечения выписали 116 человек. Всего закрыто больничных с диагнозом ковид с весны 2020 года – 377 827.